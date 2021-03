Si apre oggi, venerdì, la 28esima giornata di Serie A. Delicatissimo scontro salvezza in programma al Tardini di Parma, dove i gialloblù ricevono il Genoa. Padroni di casa reduci dal pareggio contro la Fiorentina e soprattutto dall'ottima vittoria contro la Roma. Gli ospiti, invece, sono senza successi da sei gare: un filotto negativo, con soli 4 punti, che ha risucchiato il Grifone nelle zone calde della classifica. Ballardini è ora a +6 sul Cagliari. Padroni di casa senza Gervinho e Inglese, ma forti del rientro di Kucka, ospiti che devono rinunciare a Pellegrini ma ritrovano Destro e Masiello.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Fiducia sul Tardini in casa Parma: tra le mura amiche sono arrivati 11 dei 19 punti: tuttavia, in 2 gare su 3 i crociati non hanno trovato la rete nelle sfide casalinghe. Sono 22 i precedenti in terra emiliana, con 10 vittorie del Parma, altrettanti pareggi e 2 successi rossoblù.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Karamoh



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov, Destro