Prende il via la Serie A 2020/21 di: le due squadre si affrontanonel lunch match della prima giornata del massimo campionato italiano. La prima per il nuovo patron crociato, lo statunitense, mentre gli azzurri si presentano con un attacco rinnovato (Osimhen e Petagna con il veterano Mertens) e sono impegnati nel gestire la delicata situazione di, nell'intreccio di mercato che coinvolge Dzeko, Roma e Juve.- Per il Napoli si tratta del settimo esordio in Serie A consecutivo giocato in trasferta: nei sei precedenti, una sola sconfitta in casa del Sassuolo, un pareggio a Pescara e quattro vittorie contro Genoa, Verona, Lazio e Fiorentina. Nel dettaglio, è la seconda volta che il Napoli affronta il Parma al primo turno di campionato: nel 1996/97, fu 3-0 per i crociati, allora allenati da Carlo Ancelotti. E' il 19esimo confronto in Emilia tra le due squadre, oggi allenate da Liverani e Gattuso: la bilancia pende dalla parte dei padroni di casa con nove vittorie contro i sei degli ospiti (tre pareggi). Nel complesso, è la 37esima sfida in Serie A tra le due formazioni, con il più fresco bilancio sempre a favore del Parma che ha vinto entrambe le gare dello scorso campionato. L'ultimo successo azzurro a Parma risale al febbraio 2019, il Napoli allora allenato da Ancelotti vinse per 4-0.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di