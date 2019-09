Si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A, con il posticipo Parma-Torino, in programma alle 20.45 al Tardini. ​La squadra di D'Aversa ha raccolto due vittorie nelle prime 5, e arriva dall'1-0 contro il Sassuolo dell'ultimo turno; quella di Mazzarri, invece, ha messo insieme 9 punti, frutto di 2 sconfitte e 3 vittorie, l'ultima contro il Milan giovedì sera.



I DATI - Otto delle ultime dieci vittorie del Parma sono arrivate con un margine di un solo gol. Inoltre, sette delle ultime otto hanno visto in Parma segnare in prima. Anche il Torino ha vinto di un gol di scarto nelle ultime. E in 17 su 19 dei risultati, per l'una o per l'altra squadra, nel scontro diretti di Serie A hanno favorito la squadra che ha segnato per prima. ​



I SINGOLI - Gervinho ha un gol e due assist in quattro scontri diretti in Serie A contro il Torino, mentre Belotti ha segnato nella ripresa tutti e quattro i suoi gol in Serie A finora.