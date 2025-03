Parma-Torino LIVE, le formazioni ufficiali: Chivu sceglie Almqvist, Vanoli i suoi titolarissimi

Getty Images

Ildi Cristian Chivu ha bisogno di punti, ma trova sulla sua strada in una delle due gare delle 15 del sabato della 28esima giornata di Serie A il lanciatissimopost mercato invernale. Vanoli sta volando grazie al rendimento dei nuovi acquisti Casadei ed Elmas nel nuovo 4-2-3-1, che esalta la difesa di Maripan e il rendimento in porta di Milinkovic-Savic.Panchina per Dennis Man tra le fila dei ducali, mentre non cambia nulla il Torino confermando sia Biraghi in basso a sinistra, sia Lazaro in alto a destra, con Vlasic dietro Adams.

Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Sohm, Estevez; Almqvist, Bonny, Cancellieri. All. ChivuMilinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas, Adams. All. Vanoli