Turno infrasettimanale per la Serie A, ad aprire la decima giornata del massimo campionato italiano è l'anticipo del Tardini: alle 19 si affrontano Parma e Hellas Verona, separate da quattro punti in classifica (13 i ducali, 9 gli scaligeri).



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sfida storicamente combattuta, che vede prevalere a fasi alterne una delle due squadre: dopo aver vinto quattro delle prime sette sfide in Serie A contro il Verona (un pareggio, due sconfitte), il Parma ha ottenuto un solo successo nelle ultime sette (due pareggi, quattro sconfitte). Il bilancio fuori casa però non sorride all'Hellas: una sola vittoria in Serie A a Parma, contro i tre successi degli emiliani e i tre pareggi. La squadra di D'Aversa vuole portare avanti la striscia di vittorie interne: ora a quota tre consecutive, il Parma non registra una serie più lunga dal 2012 in cui arrivarono a sei con Donadoni in panchina. Mal da trasferta per la squadra di Juric che non si limita a Parma: dieci sconfitte nelle ultime dodici trasferte di campionato (una vittoria, un pareggio).



Fischio d'inizio ore 19, su Calciomercato.com la diretta di Parma-Verona.



FORMAZIONI UFFICIALI



PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kucka, Brugman, Barillà; Karamoh, Kulusevski, Gervinho.



VERONA: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Salcedo; Stepinski.​



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI FRANCESCO GUERRIERI PER 100ESIMO MINUTO.