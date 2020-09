Il deludente esordio in Serie A con il Pescara nel 2012, quindi la poca esperienza in campionato, sono un precedente importante per i bookmaker, come pure la panchina di una squadra neo promossa. Giovanniè il maggiore candidato all'esonero nella prossima stagione di Serie A: il tecnico delapre a 1,83 le scommesse su quale allenatore lascerà la propria squadra entro maggio 2021. Alle spalle del tecnico lombardo c'è Vincenzoche nella primavera del 2018 si trovava in D ed ora prepara la sua prima stagione di Serie A con lo Spezia, dato a 2,10 davanti al trio formato daa 2,75. Rivincita mancata per Eusebiosulla panchina del Cagliari?I bookmaker offrono a 3,00 il suo fallimento, alla pari diNon dorme sonni tranquilli nemmeno Paulo, alla seconda stagione con la Roma dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il tecnico portoghese è dato a 3,50.Più fiducia per la stagione del Torino e di Marco(4,00), così come per Claudiocon la Sampdoria (4,00) e Stefanoal Milan (5,00). Pochi problemi anche per Gennaroconfermato da Aurelio De Laurentiis e pronto al rinnovo con il Napoli, dato a 6,00. Stessa valutazione per Robertoche ha portato il bel gioco a Sassuolo ma soprattutto l'ottavo posto in classifica nella scorsa stagione. Chi invece sfiora il podio degli allenatori più saldi in panchina è Andreache, con una quota di 7,50, allontana ogni dubbio per la sua prima esperienza in A da allenatore con il club più titolato d'Italia, la Juventus. Blindati, invece Antonioall'Inter e Simonealla Lazio, entrambi a 8,00. L'intoccabile per i trader è Gian Pieroche ha raggiunto traguardi inimmaginabili per l'Atalanta, che la prossima stagione disputerà la Champions League per la seconda volta consecutiva. L'allenatore piemontese infatti è fissato in lavagna a 15,00.