Serie A, parte la volata Champions: sei squadre per un solo posto, il calendario a confronto

. Conclusa l’ultima sosta per le nazionali di questa stagione, riparte il campionato con una lotta serrata per il quarto posto. A nove turni dalla fine della Serie A,sono racchiuse inIn ordine di classifica, i rossoblù allenati da Italiano sono la squadra sicuramente più in salute, con all’attivo quattro vittorie consecutive nelle ultime cinque. Occhio, però, alla doppia sfida di Coppa Italia contro l’Empoli, che potrebbe togliere energie importanti a Orsolini e compagni.

Un punto indietro c’è la, fresca di cambio in panchina, con l’esonero di Motta e l’arrivo di Tudor. Senza coppe, i bianconeri dovranno ritrovare la diretta via per qualificarsi alla prossima Champions. Un gradino sotto c’è, invece, la, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque. Occhio, poi, alle energie da dedicare all’Europa League per gli uomini di Baroni.C’è, poi, ladi Ranieri, che insieme al Bologna sta vivendo un momento di forma incredibile, con addirittura cinque successi nelle ultime cinque. Concludono questa “classifica” la, in ripresa e con un Kean sempre più decisivo e ildi Conceicao, ancora in cerca di un’identità.

Fiorentina - AtalantaJuventus - GenoaLazio - TorinoLecce - RomaNapoli - MilanVenezia - BolognaAtalanta - LazioBologna - NapoliMilan - FiorentinaRoma - JuventusAtalanta - BolognaFiorentina - ParmaJuventus - LecceLazio - RomaUdinese - MilanBologna - InterCagliari - FiorentinaGenoa - LazioMilan - AtalantaParma - JuventusRoma - Hellas VeronaFiorentina - EmpoliInter - RomaJuventus - MonzaLazio - ParmaUdinese - BolognaVenezia - MilanBologna - JuventusEmpoli - LazioGenoa - Milan

Roma - FiorentinaAtalanta - RomaLazio - JuventusMilan - BolognaVenezia - FiorentinaFiorentina - BolognaInter - LazioJuventus - UdineseRoma - MilanBologna - GenoaLazio - LecceMilan - MonzaTorino - RomaUdinese - FiorentinaVenezia - Juventus