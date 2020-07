CLASSIFICA

Nella gallery il calendario di Juve, Inter, Atalanta e Lazio!

Ci siamo, manca sempre meno. 5 giornate, poi la Serie A 2019/20 sarà finita. Volata scudetto aperta, con lache inseguono con 70 e 69 punti.arriva in gran forma,in serie positiva da due gare. In difficoltà invece, reduce da una sconfitta (col Milan) e due pareggi (con Atalanta e Sassuolo) e, che non vince dal 30 giugno (poi 3 ko e un pari).Ecco il vertice della classifica di Serie A dopo 33 giornate:77 punti71 punti70 punti69 puntiPer quanto può valere come vantaggio, con gli stadi vuoti, la Juve giocherà tre partite in casa, due in trasferta, a differenza dell’Inter, solo due volte impegnata a San Siro. Andando ad analizzare le partite che restano da disputare, scopriamo che i bianconeri devono ancora giocare con entrambe le romane, ad iniziare lunedì con la. Poi, sfide dal coefficiente di difficoltà senza dubbio minore.ha subito la, poiprima del finale, tosto, contro. E propriopuò ribaltare la situazione: tra le big deve sfidare, oltre l’Inter, solo il. Poi, con ogni probabilità già sazie. Infine la, conche ha due scogli su tutti: la Juve lunedì e il Napoli all’ultima giornata. Poi. Siamo alle ultime curve, una sola squadra sarà campione d’Italia. Chi trionferà?