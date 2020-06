Il calcio è pronto a ripartire e le televisioni chiedono spazio. Come scrive la Repubblica, infatti, oggi è previsto il vertice tra il Ministro dello Sport Spadafora e Sky, nel quale si parlerà dell’ipotesi di trasmettere degli incontri in chiaro su TV8, con l’idea Diretta Gol ancora in piedi.



Per Sky che parla con Spadafora, ci sono Rai e Mediaset che aspettano novità, pronte a chiedere di poter trasmettere in chiaro spezzoni di partite se dovesse passare l'idea di far vedere alcune partite in chiaro. Un discorso in divenire, che troverà la sua forma finale nelle prossime ore.