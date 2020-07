Torna in campo anche la Lazio che, dopo la sconfitta con la Juventus, va a caccia dei punti per l’aritmetica qualificazione alla Champions League. La squadra di Inzaghi non vince dal 30 giugno scorso con il Torino, dopo sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio che l’hanno fatta scivolare dal 4° al 2° posto. Non va meglio ai rossoblù, che non vincono dal 27 giugno ma sono ormai matematicamente salvi. Le quote pendono nettamente dalla parte degli uomini di Inzaghi che, proprio con il Cagliari, raggiungerà le 200 panchine con la Lazio, diventando l'allenatore con più presenze sulla panchina del club biancoceleste: il successo dei capitolini è a un facile 1.50, il blitz dei sardi all’Olimpico è a 6.25, il pareggio a 4.50. D’accordo con il pronostico gli scommettitori, con il 96% sul segno 1. Immobile ultimamente vede la porta meno del solito ma contro la Juventus ha mostrato progressi e vorrà stare al passo di Ronaldo nella classifica marcatori: il suo gol si gioca a 1.70, a 2.50 quello del compagno di reparto Caicedo. La difesa laziale dovrà però fare molta attenzione all’attacco del Cagliari, con Joao Pedro e Simeone proposti marcatori rispettivamente a 3.50 e 4.00.