L’impressione che il campionato di Serie A potesse essere riaperto è durata 15 minuti circa, ossia il tempo che ci ha messo la Juventus a pareggiare lo svantaggio con il Napoli, salire in cattedra e vincere per 3-1 il primo scontro diretto della stagione. Dopo sette giornate la squadra di Allegri conduce a punteggio pieno e con un vantaggio di sei punti dalla seconda (il Napoli, appunto) e otto dalle terze (Fiorentina, Inter e Sassuolo) aumenta costantemente il suo indice di probabilità per la conquista del campionato. I trader 888sport.it hanno operato l’ennesimo taglio sulla quota scudetto dei bianconeri: a 31 giornate dal termine è sempre più bassa, essendo passata da 1,20 a 1,14. Nella betting list sulla vincente del campionato sono più lontani gli altri avversari, le cui quote sono andate tutte al rialzo a prescindere dai risultati. Sale, inevitabilmente, la proposta sul Napoli, passato da 5,00 a 6,00, così come vanno su quelle dell’Inter (che ha battuto il Cagliari) da 18,00 a 26,00, della Roma (da 36,00 a 41,00 dopo il successo nel derby) e del Milan (arrivato a 51,00 dopo aver travolto il Sassuolo).