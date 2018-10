Solo un punto incassato in sette partite e appena un gol segnato. La media nera del Frosinone si traduce in un giudizio quasi irreversibile dei bookmaker sul destino dei gialloblù. Gli analisti Snai hanno “declassato” la squadra del tecnico Longo (tra l’altro in bilico proprio in queste ore) che, pur non essendo ancora ultima in classifica, occupa comunque il ruolo di favorita nella scommessa sulle retrocessioni: il ritorno dei gialloblu in Serie B, quando mancano 31 giornate alla fine del campionato, è dato a 1,10 appena, mentre la salvezza è un’impresa a 5,75. In termini di quote, il Chievo Verona (a meno uno in classifica dopo la penalizzazione ricevuta per il caso delle plusvalenze) è messo meglio del Frosinone secondo i bookmaker e la forbice delle quote per la squadra veneta è molto più ristretta: a 1,40 la retrocessione, la salvezza naviga invece a 2,70. In bilico la posizione dell’Empoli, che con 5 punti è terzultimo in classifica: i toscani in B sono dati a 1,80, la permanenza in A viaggia invece a 1,90. Naviga invece in acque più tranquille il Cagliari, con 6 punti: per i sardi è molto più facile la salvezza, data a 1,15 appena, mentre la retrocessione è piazzata a 4,75.