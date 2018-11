Al Franchi, intanto, ci si prepara per uno dei duelli più sentiti di tutto il campionato. La Fiorentina - frenata da cinque pareggi consecutivi e a secco di vittorie da fine settembre - ospita una Juventus che fin qui ha vinto tutte le trasferte disputate tra Serie A e Champions. Quota "facile" dunque per il «2» bianconero, avanti a 1,63 contro il 3,70 della «X» e il 5,50 dei viola. Mario Mandzukic potrebbe partire dalla panchina, ma il suo nome rimane in prima fila nelle scommesse sui marcatori: un altro gol dopo quello al Valencia si gioca a 2,50, mentre Cristiano Ronaldo è prevedibilmente la prima scelta, a 1,70. Dall'altra parte del campo ci provano Giovanni Simeone e Federico Chiesa, finora piuttosto in ombra con sole 2 reti a testa: l'argentino a segno pagherebbe 4,00, per Chiesa si arriva a 4,75.