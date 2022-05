La posta in palio è di quelle che non fanno dormire tifoserie e giocatori inclusi per quegli obiettivi stagionali che possono anche naufragare al termine di novanta minuti di gioco, i penultimi di una stagione che in serie A ha ancora molto da dire. I tre punti in palio di Milan-Atalanta, in campo domenica alle 18, possono valere una stagione: il tricolore per i rossoneri e un piazzamento in Europa League per la Dea. Festa scudetto cercasi, dunque, per la formazione milanese che vanta due punti di vantaggio sull’Inter seconda, impegnata a Cagliari contro una squadra che rischia di sprofondare in B. I rossoneri avranno di fronte un avversario fortemente motivato a non rimaner fuori dalle competizioni europee e che in trasferta ha raccolto più punti di quelli conquistati di fronte al pubblico amico grazie alle dodici vittorie esterne e le sole quattro interne. All’andata, il 3 ottobre scorso, fu la formazione di Stefano Pioli ad espugnare il Gewiss Stadium di Bergamo al termine di una gara emozionante in virtù del 3 a 2 finale dei rossoneri che, avanti di tre gol, rischiarono nel finale, dopo il rigore trasformato da Zapata ed il gol di Pasalic, di pareggiare le sorti della gara. Il bilancio dei centoventuno precedenti è fortemente a favore del Milan in grado di assicurarsi cinquantatré volte l’intera posta in palio contro le venticinque dell’Atalanta che ne ha pareggiato altre quarantatré. Se limitiamo in confronto alle sole partite a Milano ventotto sono i successi dei padroni di casa, l’ultimo a gennaio del 2014, contro gli undici degli ospiti in grado di pareggiare ventuno volte. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria in rimonta al Bentegodi di Verona, i bergamaschi dalla vittoria sul campo dello Spezia per 3 a 1. Molte certezze e pochi dubbi alla vigilia della partita per il tecnico rossonero che riproporrà Maignan tra i pali ed una difesa a quattro con Kalulu e Tomori centrali e Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Il francese Olivier Giroud sarà il riferimento in attacco della squadra con Saelemakers, Kessié e Leao pronti a proporre palloni da finalizzare. A completare l’undici schierato sul terreno di gioco Bennacer e Tonali in mediana. Con cinquantanove punti all’attivo, sesta a pari punti con Roma e Fiorentina, l’Atalanta proverà a portare a cinque la striscia dei risultati utili consecutivi e per l’occasione il tecnico Gasperini riproporrà Musso in porta ed una difesa a tre con Demiral al centro, Djimsiti terzino destro e Palomino terzino sinistro. Sul fronte opposto probabilmente rivedremo in attacco il tandem Zapata – Muriel con Pasalic a sostegno e Hateboer e Zappacosta sulle fasce. L’importanza della posta in palio, il fattore campo e le motivazioni per un tricolore che manca da undici anni inducono gli analisti a proporre favorito il Milan con l’1 eloquente a 1,77, ben lontano dall’X e dal 2 che moltiplicano entrambi per 4,05.