Dopo la finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Juventus, torna la Serie A, per un finale di stagione bollente, visto che tanto deve essere ancora stabilito. Domenica 15 maggio il Milan potrebbe far festa, anche se un eventuale successo contro l’Atalanta potrebbe non bastare. Sulla lavagna scommesse i rossoneri sono avanti a quota 1,74, per un pareggio che vale 4,00 volte la posta e il segno 2 che sarebbe benedetto dall’Inter e che è proposto a quota 4,10. Sulla carta appare più agevole il compito dell’Inter, che alle 20:45 giocherà conoscendo il risultato di Milan-Atalanta e in caso di stop dei rossoneri potrebbe addirittura puntare al sorpasso. Esaltati dal successo di Coppa gli uomini di Inzaghi se la dovranno vedere con una squadra altrettanto motivata, il Cagliari, in piena lotta per non retrocedere: le quote danno l’Inter avanti a 1,39, mentre sono più alte le offerte per il pareggio a 5,30 e per il successo dei sardi a 6,50. Passando alla zona Coppe la Roma sfida un Venezia ancora vivo, ma i giallorossi vogliono i tre punti prima della finale di Conference League e dell’ultima giornata contro il Torino e all’Olimpico Mourinho e i suoi sono avanti a 1,25. Detto del complicato turno dell’Atalanta, la Lazio è la squadra più vicina all’ingresso per l’Europa League ma deve battere la Juventus a Torino, dove i bianconeri sono favoriti a quota 2,20, contro la proposta di 3,10 per i biancocelesti. Rilanciata dalla vittoria contro la Roma, la Fiorentina si gioca molto in casa della Sampdoria, con il segno 2 che sfiora il raddoppio (quota 1,99). Il Genoa si gioca molto a Napoli, ma i tre punti allo Stadio Maradona sono proposti a 4,00 volte la posta, mentre sulle ali dell’entusiasmo la Salernitana può battere l’Empoli: in questo caso il segno 2 pagherebbe 2,00. Lo Spezia non è salvo e a Udine rischia la quinta sconfitta di fila, visto che i bianconeri sono favoriti a quota 1,83, contro il successo dei liguri a 3,95.