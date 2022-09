L’inizio di stagione sprint della Roma di Josè Mourinho, attualmente al primo posto in classifica con 10 punti in 4 incontri, pone i giallorossi tra i favoriti per un rientro in Champions League dopo l’ultima esperienza del 2018/19. Per i betting analyst infatti, sembrano certe di un piazzamento tra le prime quattro l’Inter, in quota a 1,05, la Juventus a 1,10 e il Milan a 1,20, con il quarto posto ora più vicino per Dybala e compagni, offerti a 1,63, in vantaggio sul Napoli di Luciano Spalletti, proposto a 2 e reduce da due pari consecutivi dopo un inizio convincente. Più lontana invece l’Atalanta, quest’anno fuori da tutte le competizioni europee, fissata a 4,50, leggermente in vantaggio sulla Lazio di Maurizio Sarri, fermata a Genova sul pari dalla Sampdoria dopo il grande successo dell’Olimpico contro l’Inter.