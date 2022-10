Vlahovic, Milik, Dybala e Leao: i grandi bomber hanno timbrato il cartellino nell'ultima giornata di campionato facendo sentire la propria voce anche in ottica classifica marcatori. Secondo i betting analyst è proprio Dusan Vlahovic il favorito dei bookie per il titolo di bomber della stagione 2022/23, proposto a 3,50 insieme a Ciro Immobile, fermo a quota 5 reti proprio come il serbo. Nonostante la vetta con i suoi 6 gol realizzati, invece, Marko Arnautovic deve inseguire, a quota 12, dietro anche a Romelu Lukaku, offerto a 7,50 e fermo ai box per infortunio, e Paulo Dybala, a segno anche contro l'Empoli, anche lui a quota 12. Vale 16 volte la posta, invece, il titolo di capocannoniere conquistato da Rafael Leao, in gol anche contro l'Empoli, così come quello di Arkadiusz Milik e dell'interista Lautaro Martinez.