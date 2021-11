La doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic nella vittoria della Fiorentina contro il Milan permette al giovane centravanti serbo di affiancare Ciro Immobile, out contro la Juve per un infortunio, in vetta alla classifica capocannonieri a quota 10 reti. Nonostante la rimonta dell’attaccante viola, per i betting analyst il capitano laziale resta ancora favorito per salire sul trono dei bomber in quota a 2,75 contro il 3,50 di Vlahovic. Avanza anche il colombiano dell’Atalanta Duvan Zapata, ancora a segno contro lo Spezia e ora proposto a 5,50. Si gioca invece a 10 Lautaro Martinez, tornato al gol nel big-match contro il Napoli, stessa quota di Giovanni Simeone rimasto a digiuno nell’ultima uscita del suo Verona e ancora a meno uno dalla coppia Immobile-Vlahovic.