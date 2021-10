Dopo i risultati positivi in Champions League, Inter e Juve si ritroveranno in campo domenica alle 20.45 per disputare il derby d’Italia. I nerazzurri, ricorda una nota, sono terzi in classifica con 17 punti, 7 in meno della capolista Napoli, e sono reduci in campionato dalla sconfitta per 3 a 1 contro la Lazio. Vantano il miglior attacco della serie A con 23 gol realizzati, più del doppio di quelli della Juventus, a segno solo dodici volte e in ritardo di tre punti in classifica rispetto ai nerazzurri. Simone Inzaghi sicuramente riproporrà Handanovic come estremo difensore con Skriniar, de Vrij e Bastoni a completare il reparto difensivo. In attacco rivedremo Lautaro Martinez e Dzeko, sempre più determinante nell’economia del gioco offensivo nerazzurro che non sta facendo rimpiangere Romelu Lukaku, l’attaccante belga approdato al Chelsea. Ancora una volta centrocampo a cinque con la probabile presenza contemporanea di Darmian, Barella, Brozovic, Vidal e Perisic. Massimiliano Allegri sarà costretto ancora una volta a fare a meno di Rabiot e Dybala e manderà in campo il tandem d’attacco Chiesa – Morata (o Kean) e con Cuadrado, Betancur, Locatelli e Bernardeschi di supporto. In porta Szczesny potrà contsre su una difesa a quattro con Bonucci e de Ligt (o Chiellini) coppia centrale, Danilo sulla fascia destra e Alex Sandro sul versante opposto. Gli analisti tingono di nerazzurro le quote proposte sulla lavagna con l’1 a un sostanzioso 2,10, comunque distante dal 2 bianconero a 3,35 e con l’X che moltiplica per 3,55.