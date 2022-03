Una classifica corta, soprattutto dopo le prime tre della classe, lascerà aperta fino alla fine la lotta per un posto in Europa. Il sogno è di chiudere tra le prime quattro per centrare la qualificazione in Champions League, ma l’obiettivo minimo per non ritenere negativo il bilancio stagionale è un posto nella top-6 della Serie A. Secondo gli esperti, nonostante un girone di ritorno difficile e i problemi offensivi post-infortunio di Zapata, l’Atalanta è praticamente certa di partecipare alla prossima Europa League, in quota 1,20, davanti alle due romane. Il derby tra Mourinho e Sarri vede al momento avanti i giallorossi, offerti a 1,85 contro il 2,25 dei cugini biancocelesti, per due squadre che sembrano aver finalmente trovato la giusta quadra. Più attardata la Fiorentina, in calo nelle ultime uscite, a 4, mentre servirebbe un miracolo per il Verona di Igor Tudor, vera sorpresa della stagione: un piazzamento tra le prime sei degli scaligeri si gioca a 16