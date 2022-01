Dietro all’Inter, sempre più capolista della Serie A, impazza la lotta per un posto nella prossima Champions League. Secondo i betting analyst le favorite per la qualificazione alla massima competizione europea per club sono le due seconde della classe, Milan e Napoli, proposte entrambe a 1,20, davanti all’Atalanta, attuale quarta in classifica, in quota a 1,30. Nonostante un buon inizio di girone di ritorno, senza sconfitte nei big-match, rimane attardata la Juve, offerta a 1,50. Cercano il “miracolo sportivo” le due romane: un eventuale ritorno in Champions League della Roma di Mourinho vale 10 volte la posta, mentre sale a 12 la qualificazione per i biancocelesti di Maurizio Sarri.