Avversario da prendere con le pinze per la Juve questa sera all’Allianz Stadium. Alle 20.45, ricorda una nota, i bianconeri ospiteranno lo Spezia che, con venticinque punti all’attivo, è lontano dalla zona retrocessione di sette lunghezze dopo aver anche fermato l’Atalanta, vinto in casa con il Milan e vinto anche a Napoli. Una squadra, quella di mister Vincenzo Italiano, a tutto campo con un gioco corale che si esalta proprio contro le big del torneo contro le quali ha ben poco da perdere. Per il momento ha dimostrato di avere le carte in regola per ambire, pur matricola, ad una onorevolissima permanenza. E’ reduce dal pari interno con il Parma per 2 a 2 grazie ad una orgogliosa rimonta nella ripresa durante la quale ha recuperato i due gol subiti nei primi venticinque minuti di gioco. Arriva da un pari anche la Juventus, fermata al Bentegodi dal Verona e ora lontana dalla vetta ben dieci punti, ma con la gara con il Napoli da recuperare il 17 marzo, in virtù degli appena quattro punti conquistati nelle ultime tre gare di campionato. Una distrazione dietro l’altra che sta dando corpo alle aspettative scudetto due battistrada milanesi decise ad interrompere il lungo strapotere in campionato che dura dal 2012 della Signora. All’andata fini 4 a 1 per i campioni d’Italia in carica grazie anche ad una doppietta di Ronaldo. Scontata la squalifica, Pirlo recupererà Danilo che tornerà in difesa ad affiancare de Ligt e Demiral. Confermatissimo in attacco Ronaldo sicuramente rivedremo al suo fianco Kulusevski, vista l’indisponibilità di Dybala e Morata. In mezzo al campo probabile staffetta sul versante mancino tra Bernardeschi e McKennie mentre a sinistra potrebbe spazio Gianluca Frabotta al posto di Alex Sandro. Sul versante opposto con molta probabilità il tecnico degli ospiti schiererà la stessa formazione proposta contro il Parma fatta eccezione di Saponara che si è infortunato. Per il reparto offensivo potremmo, quindi, vedere all’opera Verde, Nzola ed Emmanuel Gysai, l’artefice della rimonta contro il Parma con una doppietta. Bianconeri favoriti sulla lavagna che propone l’1 basso a 1,28, distante dall’X che moltiplica per 6,00 e con il 2 a doppia cifra a 10,30.