Ritorno tra i grandi per la Salernitana che, dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione culminata con il trionfo di Pescara valso la promozione, punta ad un finale diverso rispetto all’ultima apparizione del 1998-99 chiusa con la retrocessione in serie B. Obiettivo numero 1, per i campani, è conquistare la salvezza, anche se per i betting analyst la Salernitana è tra le maggiori indiziate a un ritorno nella serie cadetta, in quota a 1,25, mentre un clamoroso scudetto portato all’Arechi dagli uomini di Castori vale 1500 volte la posta. L’esordio per la Salernitana arriva in trasferta, contro un Bologna desideroso di riscatto dopo la brutta figura in Coppa Italia. Nonostante la sconfitta contro la Ternana, i favori del pronostico sono per gli uomini di Sinisa Mihajlovic, con l’«1» in quota a 1,65. Vale 4 volte la posta il pareggio, mentre sale a 4,90 il colpaccio di Bonazzoli e compagni al “Dall’Ara”. Proprio l’attaccante ex Sampdoria e Torino, reduce dalla doppietta in Coppa Italia, è il principale indiziato per riportare la Salernitana in gol in serie A. Un suo sigillo vale 3,50 volte la posta, stessa quota del compagno di reparto Milan Djuric, esperto ariete giunto ormai alla quarta stagione con i granata.