Con la fine degli Europei e la formazione dei calendari della prossima Serie A, è già tempo di pensare al campionato 2021/22 che partirà tra poco più di un mese. Sarà l’Inter a difendere il titolo, ma dopo l’addio di Conte e Hakimi si registra un sorpasso dei bianconeri, che beneficiano anche del ritorno di Max Allegri in panchina. I betting analyst vedono infatti i bianconeri favoriti a 2,15 con i campioni d’Italia in carica che inseguono a 3,25 e sfideranno la Vecchia Signora il 7 novembre nella gara d’andata, che darà già segnali importanti in ottica tricolore. Meno speranze, almeno per ora, per le inseguitrici capitanate dal Milan, per cui il titolo paga 12 volte la posta. L’Atalanta, che sarà nuovamente al via in Champions League, si gioca a 14 così come il Napoli, rimasto fuori dall’Europa che conta all’ultima giornata e a caccia del riscatto con il nuovo tecnico Spalletti. Segue a ruota la Roma di José Mourinho, in quota a 16, mentre la Lazio di Sarri pare avere poche chance con il successo a fien campionato che vale 41 volte la posta. Tra le neopromosse figura anche la Salernitana, che ha di recente festeggiato il ritorno in Serie A dopo 23 anni di assenza. La squadra campana parte ovviamente molto indietro per quanto riguarda le ambizioni del titolo ma sognare non costa nulla e i miracoli sportivi, ogni tanto, accadono anche se i betting analyst offrono lo scudetto dei granata a 4501 volte la posta, al pari del Venezia.