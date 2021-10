La Serie A 2021-22 non ha ancora trovato padrone. Questo inizio di campionato vive ancora sul filo dell’equilibrio come si evince anche dall’evolversi della lotta scudetto. Per gli esperti, però, i favoriti al titolo sono i campioni d’Italia in carica dell’Inter, nonostante l’attuale terzo posto in classifica. La vittoria degli uomini di Inzaghi vale 3 volte la posta davanti al Napoli, grande sorpresa di inizio stagione, ancora a punteggio pieno dopo sette giornate. Il terzo titolo della storia partenopea vale 3,75 volte la posta. Si candida al ruolo di terzo incomoda la Juventus, reduce dalla vittoria in extremis sul derby, la terza consecutiva dopo un avvio di stagione davvero stentato, con lo scudetto bianconero in quota 4,25. Secondo a due punti dalla vetta e protagonista di una convincente vittoria in casa dell’Atalanta, il Milan rincorre ancora tanto che un successo rossonero vale 5 volte la posta.