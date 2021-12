Continua il momento positivo dell’Inter, reduce da un convincente 3-0 esterno ottenuto ai danni della Roma di Mou. Gli uomini di Simone Inzaghi sono attualmente secondi in classifica ma per gli esperti la quarta vittoria consecutiva e il solo punto di distacco dalla vetta li pone come i favoriti per il tricolore, in quota a 2. Insegue l’Atalanta, uscita vittoriosa dal big-match del "Maradona" contro il Napoli, ex capolista del campionato. Il primo storico scudetto del Dea si gioca a 5 mentre resta più indietro il Milan, nonostante l’attuale primato in classifica, è proposto a 5,50, stessa quota del Napoli alle prese con un momento difficile visto le tante assenze a cui deve fronteggiare Spalletti. Vale invece 16 volte la posta un’incredibile rimonta della Juventus, giunta alla seconda vittoria consecutiva ma distante ben undici punti dalla vetta.