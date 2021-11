L’undicesima giornata di Serie A ha rappresentato un ulteriore spartiacque per la lotta allo scudetto. Secondo gli esperti si prevede una lotta a tre con il Napoli, uscito vincente da un sofferto derby campano contro la Salernitana, favorito in quota a 2,75. Resiste appaiata in vetta alla classifica agli uomini di Spalletti il Milan, capace di sbancare l’Olimpico. Il titolo di campione d’Italia per i rossoneri si gioca a 3,50 seguita dall’Inter, a 3,75, prossima avversaria dei rossoneri nel derby e reduce dal 2-0 casalingo contro l’Udinese. La debacle di Verona certifica la crisi della Juventus con il successo della formazione bianconera che ora vale 10 volte la posta. Ancora più indietro l’Atalanta, fermata dal pari interno contro la Lazio, proposta a 14 e la Roma di Mourinho, a 26 dopo sconfitta con il Milan.