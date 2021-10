Non ha intenzione di fermarsi il Napoli di Luciano Spalletti, che contro il Torino ha ottenuto l’ottava vittoria in altrettante partite in un inizio di stagione invidiabile. Secondo i bookmaker i partenopei sono la squadra da battere per il titolo di campione d’Italia, in quota a 3,10 davanti all’Inter, battuta per 3-1 dalla Lazio, ora proposta a 3,55. Si gioca a 4,25 uno scudetto firmato Juventus, con gli uomini di Allegri, vincenti in casa contro la Roma, reduci da quattro vittorie consecutive dopo un inizio di campionato in salita. Vale 4 volte la posta, invece, il tricolore al Milan, secondo in classifica e autore della rimonta interna contro il Verona dopo lo 0-2 del primo tempo. Più attardate per il successo finale l’Atalanta di Gasperini, in quota a 12, e la Roma di Mourinho, a 21.