Il prossimo campionato di Serie A è pronto a dare spazio a nuovi nomi, ma anche a vecchie conoscenze in cerca di riscatto. Romelu Lukaku vuole riprendersi l'Inter, mentre Paulo Dybala è intenzionato a cominciare al meglio la sua nuova avventura alla Roma dopo un anno complicato. L'attaccante nerazzurro, autore rispettivamente di 23 e 24 reti nei due anni passati in Italia, vuole quantomeno raggiungere numeri simili nel campionato ormai alle porte. Per i betting analyst, però, non appare scontato che l'ex Manchester United arrivi a quota 23, opzione vista a 2,10, mentre il mancato raggiungimento di questa cifra prevale a 1,65. Quasi impossibile, invece, battere il record di 36 reti in Serie A, opzione proposta a 25. Nonostante non sia un nome nuovo per la Serie A, Paulo Dybala è uno dei giocatori piu attesi di quest'anno. L'argentino è intenzionato a prendersi la Roma a suon di gol, con l'obiettivo doppia cifra più concreto che mai: per la Joya, la possibilità di siglare almeno 12 reti vale 1,85 la posta, mentre è più alta la quota che vede l'ex Juventus arrivare ad almeno 21 marcature, in quota a 6. La Roma può contare anche su Tammy Abraham: per lui l'Over 17,5 gol è visto a 1,85. Chi invece a 21 gol può arrivarci senza troppi problemi è Ciro Immobile, probabilmente il principale candidato al titolo di capocannoniere, per cui l'Over 20,5 reti è basso a 1,44, mentre l'Under si gioca a 2,50. Anche Dusan Vlahovic punta quota 21 come primo obiettivo stagionale: per lui l'Over 20,5 prevale a 1,72, mentre il mancato raggiungimento di 21 gol paga 2 volte la posta.