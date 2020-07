Alle 21,45 promette emozioni Milan – Juventus purtroppo al cospetto di mesti spalti vuoti. Tanti i ventinove punti di differenza in classifica ma i moltiplicatori proposti riassumono le difficoltà del confronto per entrambe: 2 alto a 2,20, 1 a 3,30, X a 3,40. Ibra o Ronaldo, marcatori contro, e non solo loro. Per la bandiera delle scommesse Ronaldo è avanti a 3,10, lo svedese segue a 4,50 come Higuain, Rebic a 7,00, Douglas Costa, Bernardeschi e Leao a 8,00, Calhanoglu, Bonaventura, Kessie, Olivieri, Castillejo, Pjanic e Cuadrado a 13,00.











Sempre alle 21,45 aria di derby in quel di Bologna che ospita il Sassuolo. Non è da tripla ma l’1 a 2,25 e il 2 a 3,00 non sono particolarmente distanti e con l’X a 3,65. Basso, invece, l’1 della Roma che dovrà vedersela all’olimpico con il Parma il cui successo è indicato ben a 6,25 e con l’X a 4,40. Ancora più popolare l’1 dell’Atalanta che, sempre alle 21,45, ospita la Sampdoria: 1 a 1,35, X a 5,50 e 2 a 7,75. RED/Agipro