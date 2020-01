Le società di tutta Europa sono attive per cercare di chiudere gli ultimi affari: la chiusura della finestra invernale del mercato è prevista per il 31 gennaio alle ore 20, ultimo orario utile per depositare i contratti stipulati durante questo mese di trattative. Ma c’è una novità: nelle ultime ore è circolata la voce che sei squadre di Serie A potranno depositare i contratti firmati fino alle ore 21, sempre del 31 gennaio. Le società interessate sarebbero Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia, quelle impegnate negli anticipi di sabato 1 febbraio: In realtà non è così, Calciomercato.com ha voluto fare chiarezza.



ECCO PERCHE' - La decisione è stata comunicata ieri dal Consiglio Federale: la motivazione risiede nel fatto che durante i periodi di mercato le società possono presentare le liste dei 25 giocatori da utilizzare in campionato entro le 12 del giorno precedente alla partita: quindi chi gioca domenica le può presentare entro le 12 di sabato e le 6 che giocano sabato avrebbero dovuto presentarle entro le 12 di venerdì. Visto però che il mercato chiude alle 20, queste società hanno avuto una deroga dal Consiglio Federale, su richiesta della Lega, per presentare le liste entro le 21 di venerdì, altrimenti non avrebbero potuto inserire eventuali acquisti o togliere eventuali calciatori ceduti. Non si tratta quindi della proroga di un'ora per il deposito dei contratti, ma di una proroga di 9 ore (dalle 12 alle 21) per la presentazione delle liste definitive dei 25 giocatori. Le squadre che invece giocheranno la domenica dovranno presentarle entro le 12 di sabato.