Serie A, perché si fa il minuto di silenzio prima della gare della 29esima giornata

Redazione CM

28 minuti fa



In tutte le partite della 29esima giornata della Serie A 2024/2025 verrà osservato un minuto di silenzio che precederà l'inizio delle gare. A darne notizia e ufficialità è stata la Figc che ha applicato una proposta fatta dal Coni in seguito alla scomparsa del professor Riccardo Agabio. Ex-elemento di spicco del Compitato Olimpico, nel 2012 ne è stato vice-presidente vicario ed è stato anche volto noto di altre federazioni sportive come la Federginnastica di cui è stato uno storico presidente.



IL COMUNICATO - A seguito della scomparsa del professor Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012 e storico presidente della Federginnastica, il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima dell'inizio delle gare in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno nel fine settimana. La FIGC si unisce al cordoglio per la scomparsa del prof. Agabio.