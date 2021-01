Gara da tripla, ma con leggero favore nerazzurro: questo il pronostico disegnato dagli analisti per la partitissima di domenica sera a San Siro traUna valutazione in controtendenza rispetto a quanto si è visto nelle sfide degli anni passati, nelle quali la Juventus ha largamente avuto la meglio: considerando gli ultimi dieci confronti in Serie A, si registrano 6 successi bianconeri, tre pareggi e una sola vittoria dell'Inter, datata 18 settembre 2016. Due su due, la scorsa stagione, le sconfitte di Conte contro il suo passato. Stavolta, però, si parte con il segno «1» nerazzurro a 2,50, mentre il «2» juventino viaggia a 2,80. Il pareggio, che a San Siro tra le due squadre si è visto quattro volte nelle ultime dieci stagioni, si gioca a 3,40. Il match di domenica è anche un testa a testa tra le maggiori candidate allo scudetto: l'Inter ha ribaltato i valori di inizio stagione e adesso è la favorita numero uno, a 2,75; la quota della Juventus, dopo un inizio di campionato incerto, si era alzata fino a 4,00 e oltre, per poi tornare al 3,00 di questa settimana. Terza forza ilattualmente capolista e dato a 3,75.A proposito: la squadra di Pioli difenderà il primato anel posticipo di lunedì sera. Quote tutte rossonere: il «2» vale appena 1,50, il ritorno alla vittoria dei sardi, che manca da dieci turni, è un'impresa da 6 volte la posta. Di Francesco, dopo quattro sconfitte consecutive, a cui si è aggiunta in settimana quella di Bergamo in Coppa Italia, gradirebbe forse anche un pareggio, dato a 4,75.Il 18° turno si apre questa sera, con il primo derby romano a porte chiuse. Le quote, piuttosto equilibrate, rispecchiano l'attuale classifica: la, terza con sei lunghezze di vantaggio sullaparte in vantaggio a 2,40, il segno «1» biancoceleste vale 2,85. Negli ultimi cinque derby prevale nettamente il pareggio, uscito tre volte (per il resto una vittoria per parte): l'ennesima «X» è offerta a 3,55, il terzo 1-1 di fila, dopo i due della stagione scorsa, si gioca a 7,00.Tra le altre, fiducia alla cui vittoria con laè a 1,55, anche se al Maradona gli uomini di Gattuso si distraggono parecchio, tanto da perdere tre delle ultime sei partite giocate. Pur se il fattore campo è attenuato dall'assenza di pubblico, i viola si sono finora mostrati particolarmente vulnerabili fuori casa: una sola vittoria (contro la Juve), due pareggi e cinque sconfitte. La seconda gioia esterna vale 5,75, il terzo pareggio 4,25. L'sempre vittoriosa nel 2021 (tre successi in campionato e uno in Coppa Italia), ospita untonificato da Ballardini, ma pesantemente sfavorito: il segno «1» bergamasco non supera 1,23, il pari sale a 6,50, il «2» è un prodigio da 12. Allo Scida, un Crotone-Benevento che per i calabresi sa già di ultima spiaggia: ospiti leggermente avanti, con l'«1» a 2,85 e il «2» a 2,55.