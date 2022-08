Prima giornata da dimenticare per i portieri di Serie A. Dal rosso rimediato dopo 6' da Maximiano nel suo debutto con la Lazio, per avere preso la palla di mano fuori dall'area, alla papera di Radu, costata la sconfitta alla Cremonese, fino al fiorentino Gollini, imperfetto sul corner di Buonaiuto. Sicuramente un turno che non verrà ricordato per le prodezze dei numeri 1.