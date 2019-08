Tutte favorite le big del calcio italiano nella prima giornata di Serie A. Se già nel secondo turno andranno in scena confronti d'alto livello come il derby di Roma e la sfida tra la Juventus e il Napoli, almeno all'esordio le squadre più attrezzate del calcio italiano dovrebbero ottenere i tre punti. Sulla lavagna Betaland la Juventus è infatti favorita in casa del Parma a quota 1,35, mentre vale 8,50 volte la posta il primo ko di Sarri in bianconero. La quota più alta è però legata all'eventuale successo del Lecce a Milano contro l'Inter, bancato addirittura a 13,50. A 1,22 la vittoria di Conte. La Roma dovrà vedersela con il Genoa ed è avanti nel pronostico a 1,50, mentre in Fiorentina-Napoli la formazione di Ancelotti potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto alle dirette concorrenti per il titolo, ma i campani sono comunque favoriti a 1,73. Il primo sorriso della nuova società viola vale invece 4,75 volte la posta. Non mancano comunque match in bilico sulla lavagna Betaland. Il Milan è proposto al raddoppio (2,10) in casa dell'Udinese, mentre Samp-Lazio è aperta a qualsiasi soluzione con i blucerchiati a quota 2,85, il pari a 3,35 e la Lazio a 2,45. Quote molto alte anche per la vittoria del Torino contro il Sassuolo (a 1,90), dell’Atalanta in casa della Spal (1,90), del Cagliari in Sardegna contro il Brescia (a 2,00) e del Bologna sul campo della neopromossa Verona (2,45).