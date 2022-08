Primo allungo in classifica e nelle quote dei bookmaker per l'Inter, unica squadra del trio di grandi favorite a vincere nella seconda giornata di Serie A. I nerazzurri si lasciano alle spalle Juventus e Milan, fermate sul pareggio da Sampdoria e Atalanta, e aumentano il vantaggio nelle scommesse sullo scudetto: dal 2,65 della scorsa settimana, la squadra di Inzaghi si gioca ora a 2,50. In salita va invece l'offerta dei bianconeri, che da 2,70 sono ora valutati tra 3,25 e 3,50, e anche per i rossoneri la quota va al rialzo, passando da 4,75 a 5,00. Stabile a 7 volte la posta c'è la Roma, pure a punteggio pieno come l'Inter e come il Napoli, che dopo le convincenti prove contro Verona e Monza compie i progressi più evidenti nelle valutazioni degli analisti: partiti a 14,00, gli azzurri sono ora a 11,00.