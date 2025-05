Serie A, probabili formazioni 36ª giornata

Dopo la tre giorni dedicata a Champions League, Europa League e Conference League torna in campo la Serie A conTanti i verdetti ancora non definiti a partire dalla corsa Scudetto, passando per la complicatissima gestione dei piazzamenti europei e finendo con la lotta per non retrocedere.Si parte venerdì 9 maggio con l'anticipoche farà da antipasto alla finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì 14 maggio. Questo sarà il primo dei tanti big match in calendario con i fari puntati susabato 10 maggio alle 18 edi lunedì 12 maggio alle 20.45 che chiuderà la giornata. In mezzo occhio anche a, autentico scontro salvezza di sabato 10 maggio alle 20.45.

venerdì 9 maggio ore 20.45 - MILAN-BOLOGNA - DAZN/SKY

sabato 10 maggio ore 15 - COMO-CAGLIARI - DAZN

sabato 10 maggio ore 18 - LAZIO-JUVENTUS - DAZN

sabato 10 maggio ore 20.45 - EMPOLI-PARMA - DAZN/SKY

domenica 11 maggio ore 12.30 - UDINESE-MONZA - DAZN

domenica 11 maggio ore 15 - VERONA-LECCE - DAZN

domenica 11 maggio ore 18 - TORINO-INTER - DAZN/SKY

domenica 11 maggio ore 20.45 - NAPOLI-GENOA - DAZN

lunedì 12 maggio ore 18.30 - VENEZIA-FIORENTINA - DAZN

lunedì 12 maggio ore 20.45 - ATALANTA-ROMA - DAZN

