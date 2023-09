Neanche il tempo di rifiatare e di riflettere sugli errori commessi o sulle grandi vittorie che la Serie A torna subito in campo per ilSi parte subito nella serata di domani, martedì 26 settembre con l'anticipo che rimanderà in campo la Juventus di Massimiliano Allegri contro il soprendentissimo Lecce di Roberto D'Aversa che praticamente vale come uno scontro per un posto Champions data la classifica. Piatto ricco mercoledì 27 con tre partite alle 18.30 fra cui spicca Cagliari-Milan e tre alle 20.45 con il Napoli che cerca risposte con l'Udinese e i due big match Inter-Sassuolo e Lazio-Torino. Il turno si chiude giovedì 28 con altri tre incontri di cui due alle 18.30 con in campo la Fiorentina e il posticipo delle 20.45 che chiude la giornata Genoa-Roma.Come sempre quando il campionato offre impegni così ravvicinati occhio al turnover con gli allenatori che possono cambiare e stravolgere i propri 11. Inzaghi senza Arnautovic ko può dare una chance dal 1' ae Alexis Sanchez per far rifiatare Lautaro. Sarri ha Zaccagni e Romagnoli affaticati e può farli rifiatare mentre Allegri può riportare Fagioli titolare dal 1' e si tiene il ballottaggio Kostic-Cambiaso per la fascia. Tanti i dubbi per Stefano Pioli che può recuperare Theo Hernandez, ma non avrà Krunic. Adli scalpita ma non è il solo. Mourinho infine può rilanciare Pellegrini dal 1' e dare un turno di riposo a Dybala in favore di Belotti.Ore 20.45 Juventus-Lecce – DaznOre 18.30 Cagliari-Milan – Dazn/SkyOre 18.30 Empoli-Salernitana – DaznOre 18.30 Verona-Atalanta – DaznOre 20.45 Inter-Sassuolo – DaznOre 20.45 Lazio-Torino – Dazn/SkyOre 20.45 Napoli-Udinese – DaznOre 18.30 Frosinone-Fiorentina – Dazn/SkyOre 18.30 Monza-Bologna - DaznOre 20.45 Genoa-Roma – Dazn