Chiuso il capitolo dei recuperi del campionato e messa in pari una classifica che non ha più discostamenti nelle partite giocate fra le squadre, la Serie A è pronta a scendere nuovamente in campo dando il via questa sera, con tre gare, alla 27esima giornata di campionato. Si parte con le due gare delle 19.30 Fiorentina-Brescia e Lecce-Milan delicatissime per gli obiettivi delle 4 squadre, per chiudere alle 21.45 con Bologna-Juventus.



DOVE VEDERLE IN TV - ​La partita Fiorentina-Brescia potrà essere seguita in diretta televisiva su Sky che la trasmetterà sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Lecce-Milan sarà invece trasmessa sia sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite), sia su Sky Sport Serie A (canale 202). Bologna-Juventus, infine sarà trasmessa anch'essa su Sky Sport (canale 251) ma anche su Sky Sport Uno Hd (canale 201). Per le partite delle 19.30 ci sarà anche Diretta Gol su Sky Sport (canale 251).



PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina-Brescia ore 19.30

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella; Spalek, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Torregrossa, Ayé.



Lecce-Milan ore 19.30

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mayer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.



Bologna-Juventus ore 21.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.