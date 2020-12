Di seguito le probabili formazioni della decima giornata di Serie A, che inizia sabato con tre incontri. Partenza alle 15 con Spezia-Lazio, con i biancocelesti chiamati alla riscossa dopo il ko casalingo con l'Udinese. Alle 18 è la volta del derby di Torino, che negli ultimi anni ha visto il dominio incontrastato della Juventus (in questa occasione senza lo squalificato Morata): sarà così anche in questa stagione? Infine, a chiudere il sabato ci pensa l'Inter che ospita al Meazza il Bologna dell'ex Mihajlovic, vittorioso in casa nerazzurra nella scorsa stagione (fra gli ospiti, assente Orsolini). Il programma della domenica invece è composto da sei partite: alle 12.20 si inizia con Verona-Cagliari, per poi proseguire alle 15 con Udinese-Atalanta, Parma-Benevento e la sfida Roma-Sassuolo, forse le due squadre più belle di questo inzio stagione, entrambe sconfitte nella giornata precedente. Poi, alle 18, tocca al Napoli far visita al Crotone. Il posticipo di domenica vede il Milan capolista, e ancora privo dell'infortunato Ibrahimovic, impegnato sul campo della Sampdoria. Infine, la giornata chiuderà i battenti con il match di lunedì sera fra Fiorentina e Genoa.





SERIE A - 10A GIORNATA



Sabato 5 dicembre

Ore 15 - Spezia-Lazio

Ore 18 - Juventus-Torino

Ore 20.45 - Inter-Bologna



Domenica 6 dicembre

Ore 12.30 - Verona-Cagliari

Ore 15 - Udinese-Atalanta

Ore 15 - Parma-Benevento

Ore 15 - Roma-Sassuolo

Ore 18 - Crotone-Napoli

Ore 20:45 - Sampdoria-Milan



Lunedì 7 dicembre

Ore 20:45 - Fiorentina-Genoa