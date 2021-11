Nemmeno il tempo di archiviare le emozioni della tre giorni di coppe europee cheUno scontro delicato per la salvezza che fa da preludio ad un programma piuttosto fitto nel week-end, a cominciare dalle quattro sfide in programma per domani.Si comincia dal derby toscano delle 15 tra- con gli occhi puntati sul solitoe dalla sfida del "Ferraris" tra Sampdoria e Verona: occhio al duello generazionale tra attaccanti, con Quagliarella e Simeone che dovrebbero partire entrambi titolari.e ritrova Chiellini e Bernardeschi dopo i rispettivi infortuni. Zapata è l'intoccabile in attacco per Gasperini, con Ilicic che potrebbe dare un turno di riposo a Malinovskyi e Gosens che si rivede dalla panchina.: Dzeko e Lautaro corrono verso la conferma, mentre Dumfries, Dimarco e Vidal potrebbero concedere un turno di riposo a Darmian, Perisic e Barella.La domenica si comincia con Udinese-Genoa delle 12.30, seguita da Spezia-Bologna e daSi chiude alle 18 con Roma-Torino e col grande posticipo tra Napoli e Lazio. Immobile torna nella sua città da avversario e si trova dall'altra parte uno tra Mertens e Petagna, che avranno il compito di non far rimpiangere l'infirtunato Osimhen.CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Nandez, Marin; Joao Pedro. Keita.