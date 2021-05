180 minuti alla fine, vari verdetti ancora da scrivere. Si apre domani una delicatissimache potrebbe scrivere definitivi destini in chiave Champions e salvezza.Si parte allecon l'che, vincendo a Marassi contro il, si garantirebbe la qualificazione in Champions League. In contemporanea, importantissimo incrocio tra: chi vince è salvo. Alle 18 spazio al: ultima chiamata Champions per la, che deve battere l'ex Conte e sperare in un passo falso delle rivali. In serata,tra giallorossi e biancocelesti: Inzaghi è in una posizione simile a Pirlo, deve vincere e sperare.Il turno prosegue domenica, con ildi Gattuso di scena anel lunch-match. Alle 15, ildeve vincere a tutti i costi contro il Crotone per sperare ancora nella salvezza. In contemporanea, l'ospita la. Alle 18 il già retrocessoriceve il, mentre in serata ilaccoglie ila San Siro e ha in mano il match-ball per la Champions (a meno che l'Atalanta cada a Genova e la Juve batta l'Inter). Chiude il turnodi lunedì.SABATO15:00 Genoa-Atalanta (Sky)15:00 Spezia-Torino (Sky)18:00 Juventus-Inter (Sky)20:45 Roma-Lazio (Dazn)DOMENICA12:30 Fiorentina-Napoli (Dazn)15:00 Benevento-Crotone (Sky)15:00 Udinese-Sampdoria (Sky)18:00 Parma-Sassuolo (Sky)20:45 Milan-Cagliari (Sky)LUNEDI'20:45 Verona-BolognaPerin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Strootman, Behrami, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro