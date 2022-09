NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

La Serie A continua il tour de force e si prepara a scendere in campo per la quinta giornata. Dopo il turno infrasettimanale, si riparte sabato a suon di big match con Fiorentina-Juve (alle 15), Lazio-Napoli (alle 20:45) e soprattutto Milan-Inter, derby della Madonnina che andrà in scena alle 18. Domenica lunch match delle 12:30 con Cremonese-Sassuolo, poi Spezia-Bologna (15), Verona-Samp (18) e Udinese-Roma alle 20:45. Si chiude lunedì con due sfide alle 18:30, Monza-Atalanta, Salernitana-Empoli, e Torino-Lecce alle 20:45.SERIE A, 5A giornataFIORENTINA – JUVENTUS: ore 15:00 (DAZN)MILAN – INTER: ore 18:00 (DAZN)LAZIO – NAPOLI: ore 20:45 (DAZN, Sky)CREMONESE – SASSUOLO: ore 12:30 (DAZN, Sky)SPEZIA – BOLOGNA: ore 15:00 (DAZN)VERONA – SAMPDORIA: ore 18:00 (DAZN)UDINESE – ROMA: ore 20:45 (DAZN)MONZA – ATALANTA: ore 18:00 (DAZN)SALERNITANA – EMPOLI: ore 18:00 (DAZN)TORINO – LECCE: ore 20:45 (DAZN, Sky)