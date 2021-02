SCORRI LA GALLERY PER VEDERE TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Prende il via oggi al 22esima giornata di Serie A. Si parte alle 20.45 con il Bologna che cerca continuità contro il Benevento. Tre le partite in programma il sabato. Alle 15 Torino-Genoa mette in palio punti salvezza, uDomenica il lunch match è Roma-Udinese, alle 15 il Cagliari attende l'Atalanta, finalista di Coppa Italia, la Sampdoria ospita la Fiorentina, alle 18 il Crotone cerca punti contro un Sassuolo in crisi.. Verona-Parma lunedì alle 20.45 manda i titoli di coda sulla giornata.OggiSabatoDomenicaLunedì