Si parte sabato sera con 3 gare tutte alle 20.45 che non avranno grossi obiettivi in palio, ma tanti giocatori da mettere in vetrina. Poi alle 15 di domenica ci sarà Inter-Udinese con la festa scudetto e la coppa da alzare a San Siro. Poi il rush finale con 6 gare in contemporanea alle 20.45 e in particolare con Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona che decideranno i rimanenti due dei 4 posti Champions.SABATO20.45 Cagliari-Genoa (Sky)20.45 Crotone-Fiorentina (Sky)20.45 Sampdoria-Parma (Dazn)DOMENICA15.00 Inter-Udinese (Dazn)20.45 Atalanta-Milan (Sky)20.45 Bologna-Juventus (Dazn)20.45 Napoli-Verona (Sky)20.45 Sassuolo-Lazio (Sky)20.45 Spezia-Roma (Sky)20.45 Torino-Benevento (Sky)Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.