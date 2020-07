Neanche il tempo di rifiatare e la Serie A torna subito in campo con l'anticipo del venerdì della 36esima giornata di Serie A, la terzultima di questa stagione. Tocca a Milan e Atalanta aprire le danze con la gara che andrà in scena a San Siro a partire dalle 21.45.



DOVE VEDERLA IN TV - Dazn o Sky? Milan-Atalanta sarà trasmessa dall'emittente satellitare sui canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 249) e anche sul canale dedicato Sky Sport sul 251.



PROBABILI FORMAZIONI - Tante le assenze da entrambe le parti e, soprattutto nel reparto difensivo, sia Pioli che Gapserini dovranno sbrogliare numerosi dubbi.



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.



