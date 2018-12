Niente più finestra di mercato ridotta. In occasione dell'assemblea di oggi, che ha visto la partecipazione di tutte e 20 le squadre di Serie A, la Lega ha approvato il prolungamento del mercato: non si chiuderà il 18, ma il 31 gennaio. Una decisione arrivata dopo la richiesta di molte società di uniformare il calciomercato italiano con quello del resto dell'Europa. Nelle prossime ore, la Federcalcio invierà la richiesta alla FIFA, in attesa dell'ok finale.



NUOVO AD - Nell'assemblea è stato inoltre scelto il nuovo amministratore delegato: si tratta di Luigi De Siervo, che alla terza votazione ha ottenuto 15 voti. Battuto Matteo Mammì. Per completare il quadro dirigenziale, prossimamente saranno scelti i due consiglieri.