Inizia la fase due. O meglio: si comincia a intravedere la possibilità di riprendere a giocare in Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i club si stanno mobilitando per la ripresa dei campionati, tanto voluta dal presidente della Lazio Lotito.



RIPRESA ALLENAMENTI - Dopo l'ok di Infantino e della Fifa a prolungare i contratti in scadenza a giugno fino al termine del campionato, molti club stanno richiamando i loro giocatori. Nonostante le polemiche che hanno accompagnato le parole di Lotito sulla ripresa, la Serie A comincia a muoversi per riaprire i battenti.