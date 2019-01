La doppietta realizzata contro l’Udinese lo ha portato in cima alla classifica dei bomber, davanti a Cristiano Ronaldo, e Fabio Quagliarella continua a scalare posizioni anche nelle scommesse sul capocannoniere. L’attaccante della Sampdoria sale a 16 reti in campionano e consolida il secondo posto sul tabellone Snai, alle spalle del portoghese: rispetto alla scorsa settimana, però, la quota di Quagliarella è stata dimezzata, da 7,00 a 3,50, mentre quella di CR7 è in leggero rialzo, da 1,55 a 1,85. A inseguire il titolo, come riporta Agipronews, rimane anche Duvan Zapata, a 15 gol come Ronaldo e offerto a 4,50. In prima fila resiste anche Krysztof Piatek, a 7,10, mentre Ciro Immobile passa in doppia cifra, a 10,00.