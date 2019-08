Prosegue anche in estate Centesimo minuto, la sezione speciale di Calciomercato.com a cura di Mario Sconcerti nella quale le grandi firme del giornalismo sportivo raccontano la Serie A, le coppe europee, la Nazionale e... il mercato.



Oggi Centesimo minuto dedica uno sguardo particolare alla griglia di partenza a due settimane esatte dal via del campionato italiano di Serie A: chi è l'anti-Juve?

Scrivete qui, nei commenti a questo articolo, le vostre domande a Mario Sconcerti: in serata potrete leggere le sue risposte.